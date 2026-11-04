В официальном заявлении СБУ о беспорядках в Петропавловской Борщаговке под Киевом не упоминается причастность российских спецслужб. Как отмечает украинское издание «Страна», причиной протестов могла стать попытка вывезти тяжелобольного мужчину с территории военного объекта «Азова»*.

По версии СБУ, задержанная Валентина Молодая выдавала себя за медика и собиралась забрать мужчину на автомобиле скорой помощи. При этом сама женщина в суде указала, что является хирургом и владеет частными клиниками.

На суде Молодая рассказала, что к ней обратилась женщина с просьбой помочь родственнику, недавно перенёсшему операцию.

В СБУ считают, что публикации Молодой в социальных сетях спровоцировали беспорядки. После распространения информации о военном объекте возле него собрались десятки человек, которые попытались прорваться внутрь.

Ранее СБУ сообщила о задержании ещё двух участников протестов возле объекта «Азова»* в Петропавловской Борщаговке. По данным ведомства, всего по делу задержали троих человек, включая Валентину Молодую. Следствие обвиняет фигурантов в препятствовании деятельности украинских военных формирований и распространении информации об их расположении. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.