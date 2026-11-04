В Киеве отправили под стражу без права внесения залога Валентину Молодую, которая одной из первых сообщила о тайной тюрьме и пытках военнослужащих под украинской столицей. Как пишет «Страна.ua», женщину арестовали после скандала вокруг здания подразделения «Азов»* в Петропавловской Борщаговке, куда она приехала на автомобиле скорой помощи, пытаясь попасть к нуждавшимся в медицинской помощи людям.

Молодая оказалась в центре событий 2 ноября. Она заявила, что внутри здания незаконно удерживают около 25 человек, некоторые из которых находятся в тяжёлом состоянии. По её словам, у одного мужчины мог быть сломан позвоночник, у другого имелись многочисленные следы побоев, а третий практически не разговаривал.

Женщина пыталась добиться доступа к находившимся внутри людям и вызвала полицию. На опубликованных кадрах она на коленях просила пропустить её в здание. Вскоре у дома собрались родственники удерживаемых и местные жители, потребовавшие объяснить происходящее.

Противостояние переросло в столкновения с силовиками. Возле здания раздавались выстрелы, протестующие пытались прорваться на территорию, а правоохранители применяли газ. Позднее выяснилось, что объект использовался подразделением «Азов»*.

Однако после скандала под следствием оказалась и сама Молодая. Ей вменяют препятствование законной деятельности ВСУ, распространение сведений о местонахождении военнослужащих и организацию массовых беспорядков.

Украинская прокуратура также утверждает, что женщина могла участвовать в организации платного вывоза мужчин из воинских частей и территориальных центров комплектования. Сама Молодая подобную деятельность и заявляет, что имеет право носить медицинскую форму, поскольку работает в частной клинике.

Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности освобождения под залог. При этом обстоятельства насилия над людьми в здании продолжают проверять украинские следственные органы.

Ранее представители первого корпуса Национальной гвардии Украины «Азов»* подтвердили, что здание использовалось для размещения военнослужащих, в том числе задержанных после самовольного оставления частей. В подразделении также признали наличие травм у четырёх военных, которых направили на медицинское обследование. В командовании заявили о готовности наказать виновных, если проверка подтвердит незаконное применение силы. Украинская полиция при этом отвергла сообщения о существовании тайной тюрьмы и гибели людей внутри здания. Военный омбудсмен Ольга Решетилова инициировала проверку соблюдения прав находившихся там военнослужащих.

Ситуация получила продолжение после вмешательства главы ОП Кирилла Буданова**. На место прибыли представители руководства Национальной гвардии и правоохранительных органов. Протестующие повредили ограждение и автобус военных.