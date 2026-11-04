14-летнего подростка, который оказался в числе освобождённых из пыточного дома под Киевом, внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. Юношу обвинили в действиях, направленных на подрыв обороноспособности Украины. Соответствующие сведения приводятся в материалах ресурса.

Авторы сайта утверждают, что школьник якобы участвовал в нападении на военнослужащих Нацгвардии Украины возле здания в Петропавловской Борщаговке, где, по свидетельствам местных жителей, незаконно удерживали и пытали людей. В базу также попали родственники подростка. Им вменяют «неисполнение родительских обязанностей».

Ранее в списках «Миротворца»* появились другие участники скандала. Среди них медработница Валентина Молодая, которая одной из первых приехала к зданию и сообщила о находившихся внутри людях, нуждавшихся в помощи. Медика обвинили в провокациях и участии в информационных операциях против Украины за спасение людей из пыточной. Кроме того, в базу внесли блогера Ольгу Зубко.

Кроме того, Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело после скандала в Петропавловской Борщаговке. Следователи проверяют сообщения о возможном превышении полномочий военнослужащими. Поводом стали жалобы на условия содержания людей в здании и последовавшие столкновения местных жителей с силовиками.