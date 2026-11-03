ГБР Украины завело уголовное дело после скандала с пыточной камерой под Киевом
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На Украине возбудили уголовное дело после громкого скандала вокруг частного дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где, по сообщениям местных жителей, могли незаконно удерживать людей. О начале расследования заявило украинское Государственное бюро расследований (ГБР).
Производство открыто по статье о превышении власти или служебных полномочий военнослужащим. Сейчас сотрудники ведомства проводят следственные мероприятия непосредственно на месте происшествия.
В МВД Украины также распорядились провести служебную проверку, в ходе которой предстоит установить условия содержания военнослужащих и обстоятельства произошедшего.
Ранее Life.ru сообщал о скандале вокруг частного дома в Петропавловской Борщаговке, где предположительно удерживали десятки человек. Ситуация привлекла внимание полиции после обращения сотрудников частной скорой помощи, которым препятствовали в доступе к одному из находившихся внутри. Украинские правоохранители тогда заявили, что здание использовалось подразделением Нацгвардии, и отвергли сообщения о заложниках и погибшем. По словам очевидцев, внутри находился подросток, которого избивали лопатой. Всё это породило народный бунт, который силовики подавляли с помощью слезоточивого газа.
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