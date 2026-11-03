На Украине возбудили уголовное дело после громкого скандала вокруг частного дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где, по сообщениям местных жителей, могли незаконно удерживать людей. О начале расследования заявило украинское Государственное бюро расследований (ГБР).

Производство открыто по статье о превышении власти или служебных полномочий военнослужащим. Сейчас сотрудники ведомства проводят следственные мероприятия непосредственно на месте происшествия.

В МВД Украины также распорядились провести служебную проверку, в ходе которой предстоит установить условия содержания военнослужащих и обстоятельства произошедшего.