На фоне протестов в Петропавловской Борщаговке под Киевом появились сообщения об избиении подростка лопатой. Об этом пишет «Зеркало недели», которое приводит слова очевидцев.

По утверждению свидетелей, несовершеннолетний находился в тяжёлом состоянии. Обстоятельства предполагаемого нападения и личности причастных в публикации не установлены.

Ранее украинские СМИ сообщали о 14-летнем мальчике на территории частного дома, где размещались военнослужащие Нацгвардии. На опубликованной записи подросток объяснил своё присутствие словами «пришел с пацанами». Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* помог ему связаться с родственниками.

Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова сообщила о назначении проверки событий возле дома. По её словам, военнослужащие находятся в безопасности и получают необходимую медицинскую помощь. Это заявление не подтверждает и не опровергает сведения о состоянии подростка.

Скандал вокруг частного дома под Киевом начался после сообщений украинских СМИ об удержании в подвале около 40 человек. Медработница, ссылаясь на полученную видеозапись, рассказала о тяжёлом состоянии некоторых мужчин и травмах, которые она сочла следами пыток. По сообщениям СМИ, охрана не пропускала врачей, а попытка местных жителей выломать ворота привела к столкновениям и применению слезоточивого газа. Позднее медики вывезли четверых пострадавших. Командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко сообщил, что их вернули после самовольного оставления частей, назвал дом временным пунктом дислокации и подтвердил присутствие мобилизованных. На фоне массовых протестов Нацгвардия согласилась направить всех находившихся там мужчин в медучреждение для проверки здоровья.

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