Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что на Украине много объектов, подобных дому в Петропавловской Борщаговке, где размещались мобилизованные и военнослужащие, самовольно оставившие части. Его ответ прозвучал во время общения с собравшимися возле здания людьми, сообщает УНИАН.

«Таких зданий много», — сказал Буданов*. Он пообещал, что вопросы об этих объектах и происходящем внутри будут рассматривать на следующий день. При этом чиновник отказался назвать их незаконными тюрьмами.

По словам главы офиса Зеленского, в доме находились 14 человек. Это расходится с первоначальными сообщениями местных СМИ о нескольких десятках удерживаемых мужчин. Буданов* также рассказал, что часть собравшихся допустили внутрь для осмотра и ответов на вопросы.

На месте событий оказался и 14-летний подросток. Он объяснил своё присутствие словами «пришёл с пацанами». Как пишет ТСН, Буданов* помог ему связаться с родственниками. Один из протестующих утверждал, что мальчика сбросили с забора и избили.

Ранее Life.ru писал, что депутат Верховной рады Артём Дмитрук сообщил о гибели нескольких человек в подвале частного дома под Киевом. По его утверждению, задержанных могли передавать в воинские части, а у их родственников требовать деньги за освобождение близких. Депутат также заявлял, что некоторые удерживаемые числятся пропавшими без вести.

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