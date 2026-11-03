В подвале частного дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом убили несколько человек за месяц. Об этом заявил нардеп Артём Дмитрук.

«Только в данной пыточной за последний месяц забили до смерти несколько человек. Числятся, как и остальные, «пропавшими без вести». Так происходит и в сотнях других», — написал он в соцсетях.

В частности, депутат заявил о передаче задержанных в воинские части и вымогательстве денег у их родственников. По его версии, часть удерживаемых не переживает пыток и условий содержания, а сведения об их исчезновении не отражают произошедшего.

Ранее под Киевом обострилась ситуация возле здания, где держали дезертиров. Появилась информация о том, что на месте произошла стрельба. Протест перерос в открытое противостояние с полицией. Участники начали бросать в правоохранителей яйца и выкрикивать «Позор!». Конфликт начался ещё до массовой акции у здания. Когда местные жители попытались войти внутрь, против них применили слезоточивый газ.