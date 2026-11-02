Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* приехал к частному дому в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где, по сообщениям украинских СМИ, Нацгвардия удерживала мобилизованных и военнослужащих, самовольно оставивших части. На месте ранее вспыхнули массовые протесты и столкновения с полицией.

Буданов* приехал разбираться в скандале с тайной тюрьмой Нацгвардии под Киевом. Видео © «Страна.ua»

«Я приехал сюда, чтобы разобраться, что здесь, ***, происходит», — приводит слова Буданова* украинский портал «Антикор». Кадры с его участием распространились в социальных сетях.

Ранее местные жители окружили здание, требуя освободить находившихся внутри мужчин. Протестующие пытались выломать ворота и забрасывали окна кирпичами, а полиция применяла слезоточивый газ.

Национальная полиция Украины подтвердила, что в доме находились военнослужащие Нацгвардии, однако отвергла обвинения в незаконном удержании людей. Военный омбудсмен Ольга Решетилова распорядилась провести проверку обстоятельств происшествия.

Сегодня вечером Life.ru сообщал, что в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом обнаружили дом, в подвале которого, по данным украинских СМИ, удерживали около 40 человек. На место прибыли медики и правоохранители, а очевидцы рассказали о предполагаемых пострадавших.

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