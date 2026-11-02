В населённом пункте Петропавловская Борщаговка под Киевом вооружённые мужчины, вероятно сотрудники ТЦК, удерживают около 40 человек в подвальном помещении. Об этом сообщает УНИАН.

На место ЧП приехали медики и правоохранители. Видео © УНИАН

По предварительной информации, среди удерживаемых могут быть пострадавшие и один погибший. Утверждается, что ещё трое человек находятся в критическом состоянии.

Сообщается также, что один из находившихся на территории попытался перелезть через забор. После этого ему якобы разбили голову. Обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

По данным местных источников, к прибывшим медикам вышел мужчина, предположительно охраняющий помещение. Он вёл себя агрессивно и отказался представиться.

На месте, как утверждается, присутствуют сотрудники правоохранительных органов. При этом, согласно первоначальным сообщениям, находившиеся в подвале люди всё ещё не могли покинуть здание.