Под Киевом сотрудники ТЦК удерживают в подвале около 40 человек
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В населённом пункте Петропавловская Борщаговка под Киевом вооружённые мужчины, вероятно сотрудники ТЦК, удерживают около 40 человек в подвальном помещении. Об этом сообщает УНИАН.
На место ЧП приехали медики и правоохранители. Видео © УНИАН
По предварительной информации, среди удерживаемых могут быть пострадавшие и один погибший. Утверждается, что ещё трое человек находятся в критическом состоянии.
Сообщается также, что один из находившихся на территории попытался перелезть через забор. После этого ему якобы разбили голову. Обстоятельства произошедшего пока неизвестны.
По данным местных источников, к прибывшим медикам вышел мужчина, предположительно охраняющий помещение. Он вёл себя агрессивно и отказался представиться.
На месте, как утверждается, присутствуют сотрудники правоохранительных органов. При этом, согласно первоначальным сообщениям, находившиеся в подвале люди всё ещё не могли покинуть здание.
На фоне продолжающейся мобилизации на Украине регулярно появляются сообщения о конфликтах между гражданами и сотрудниками ТЦК. Ранее Life.ru рассказывал о задержании пятерых работников военкомата в Черновицкой области. Их подозревают в похищении мужчин, пытках и получении взяток. По данным украинского Государственного бюро расследований, одному из пострадавших прострелили ногу, после чего заставили самостоятельно извлекать пулю из раны.