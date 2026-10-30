Подстрелили и заставили вытаскивать пулю из раны: На Украине задержали пятерых военкомов за пытки

В Черновицкой области Украины задержали пятерых сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), подозреваемых в похищении людей, пытках и взяточничестве. По данным Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, одному из пострадавших прострелили ногу из травматического оружия, после чего заставили самостоятельно извлекать пулю из раны.

Как установило следствие, сотрудники военкомата силой задерживали мужчин на улицах города Кицмань, доставляли в ТЦК и подвергали насилию, добиваясь согласия на мобилизацию. В числе задержанных оказались начальник одного из отделов Черновицкого районного ТЦК и четверо его подчинённых.

Особое внимание следователи уделили происшествию февраля 2026 года. Тогда во время задержания военнообязанного ранили в ногу. Несмотря на полученную травму, мужчину отвезли в военкомат, где, по версии ГБР, оставили без необходимой медицинской помощи и принуждали самостоятельно доставать пулю.

Ещё один эпизод произошёл 30 сентября. По материалам дела, сотрудники ТЦК из-за личного конфликта следили за мужчиной, а затем силой затолкали его в автомобиль возле пешеходного перехода. Пострадавший оказался ветераном боевых действий, участвовавшим в боях за Киев, Ирпень и Бахмут.

Помимо этого, следователи задокументировали вымогательство и получение 5,5 тысячи евро за освобождение задержанного военнообязанного. Всего в деле фигурируют один эпизод предполагаемого похищения, четыре эпизода пыток и получение взятки. Расследование продолжается.