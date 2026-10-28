В Одессе сотрудники ТЦК пять дней удерживали слепого «‎новобранца»

В Одессе мужчина, который дважды был исключён из воинского учёта из-за слепоты, добился судебного решения после предполагаемого принудительного задержания сотрудниками ТЦК. Он утверждает, что его почти пять суток удерживали в военкомате. Пересыпский районный суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины зарегистрировать его заявление. Об этом сообщает украинское издание «Интент» со ссылкой на судебные материалы.

По словам заявителя, его признали непригодным к службе по состоянию здоровья ещё в 2020 году, а затем повторно исключили из воинского учёта в 2023-м. Однако позднее мужчина обнаружил, что снова числится военнообязанным и объявлен в розыск территориальным центром комплектования.

В феврале 2026 года Одесский окружной административный суд признал незаконными действия ТЦК, связанные с внесением сведений о нарушении мужчиной правил воинского учёта и его розыске. Тем не менее 14 марта, как утверждает одессит, люди в военной форме остановили его неподалёку от дома и принудительно доставили в военкомат.

Мужчина рассказал, что у него забрали средства связи, не оформили необходимые документы и удерживали почти пять суток. Освободиться ему, по его версии, удалось только после неоднократных обращений адвоката и предоставления медицинских документов.

После произошедшего одессит обратился в ГБР с заявлением о возможных преступлениях. Однако сведения в реестр досудебных расследований не внесли, поэтому мужчина оспорил бездействие ведомства в суде. 19 октября суд частично удовлетворил жалобу и обязал следователей зарегистрировать обращение от 7 октября.

При этом требования обязать их провести конкретные следственные действия удовлетворены не были. Законность самого задержания в рамках этого решения суд не устанавливал.

Ранее украинский военнопленный Виталий Тумаров рассказал, что его мобилизовали, несмотря на умственную отсталость с детства. 20 июля 2023 года сотрудники ТЦК остановили его на улице, посадили в машину и отвезли на ВВК, где без полноценного обследования признали годным — «спрашивали, как здоровье. Сразу писали, что годен».