Пленный ВСУ рассказал, что ТЦК мобилизовал его с диагнозом умственная отсталость

Украинский военнопленный Виталий Тумаров утверждает, что его мобилизовали, несмотря на диагностированное в детстве нарушение интеллектуального развития. При этом военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к службе без полноценного обследования. Об этом он рассказал на видео, предоставленном Минобороны РФ.

По словам Тумарова, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) остановили его на улице 20 июля 2023 года и потребовали предъявить документы. Мужчина ответил, что документов у него нет, после чего его посадили в автомобиль и отвезли на военно-врачебную комиссию.

Военнопленный утверждает, что ещё в детстве у него выявили умственную отсталость. Однако, по его словам, во время медосмотра специалисты не стали подробно разбираться в состоянии его здоровья.

«Заводили из комнаты в комнату, спрашивали, как здоровье. Сразу писали, что годен», — рассказал Тумаров.

После мобилизации мужчина, по собственному признанию, трижды самовольно оставлял воинскую часть, поскольку не хотел служить. После одного из таких случаев его направили в штурмовой полк «Скала», но затем перевели в 159-ю механизированную бригаду. Причиной перевода, как утверждает пленный, стала недостаточная физическая выносливость.

В третий раз Тумаров решил уйти в направлении российских позиций. Там его задержали российские военнослужащие. Он также утверждает, что в плену с ним обращаются нормально и обеспечивают едой и водой.

Ранее Life.ru рассказывал о разъяснениях украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца относительно полномочий ТЦК. Уполномоченный Верховной рады по правам человека напомнил, что сотрудники военкоматов не вправе применять силу, угрожать гражданам или незаконно удерживать их. Он также указал на необходимость учитывать состояние здоровья военнообязанных и медицинские документы при прохождении комиссии.