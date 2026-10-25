Остановили машину и забрали в военкомат: На Украине мобилизовали священника УПЦ

На Украине сотрудники военкомата мобилизовали священнослужителя храма Рождества Христова в Чернигове. Как сообщает Союз православных журналистов (СПЖ), протоиерея Павла Товстогона задержали после остановки его автомобиля.

Инцидент произошёл 11 октября 2026 года. По информации организации, представители территориального центра комплектования (ТЦК) остановили машину клирика и доставили его в военкомат. Попытки добиться освобождения священнослужителя не увенчались успехом, после чего его мобилизовали.

О произошедшем стало известно в том числе благодаря супруге протоиерея Ксении Коваль. Женщина опубликовала фотографию мужа, на которой он запечатлён уже в военной форме. Других подробностей о дальнейшей судьбе священника в сообщении не приводится.

Ранее Life.ru сообщал о принудительной мобилизации настоятеля храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы УПЦ в Житомирской области. Инцидент произошёл в городе Коростень, где сотрудники территориального центра комплектования забрали протоиерея Алексея Стужука. Информацию о случившемся распространил священнослужитель Георгий Кузнецов. Он обратился к верующим с просьбой молиться за задержанного настоятеля. При этом обстоятельства мобилизации в сообщении подробно не раскрывались. Сведения о местонахождении Стужука после произошедшего также отсутствовали.