Бывшего одноклассника Владимира Зеленского и одного из основателей «95-го квартала» Дениса Манжосова, предположительно, освободили из украинского военкомата после вмешательства высокопоставленного чиновника. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Дениса Манжосова, близкого друга Зеленского и соучредителя «95 квартала», 28 октября 2026 доставили в Днепровский районный ТЦК города Киева, а затем отпустили после звонка сверху», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, сведения о произошедшем ранее появились в украинских СМИ. Согласно опубликованным данным, 28 октября Манжосова доставили в территориальный центр комплектования Киева.

В регистрационном журнале военнообязанных якобы зафиксировано, что мужчина прибыл в ТЦК в 10:57. Тогда же сотрудники учреждения уведомили о его нахождении в военкомате брата. Однако уже на следующий день фамилии Манжосова не оказалось в новом списке военнообязанных.

Как утверждает источник ТАСС, после прибытия бывшего одноклассника Зеленского в ТЦК поступил телефонный звонок от высокопоставленного чиновника с распоряжением отпустить мужчину.

Денису Манжосову 48 лет. Он родился в Кривом Роге и с детства дружил с Владимиром Зеленским. Будущий президент Украины и Манжосов учились в одном классе и даже сидели за одной партой.

В 1997 году вместе с Александром Пикаловым они создали команду КВН «95-й квартал», которая впоследствии превратилась в известный юмористический проект. Манжосов участвовал в его работе до 2013 года, после чего покинул коллектив.

На фоне продолжающейся мобилизации на Украине регулярно появляются сообщения о конфликтах между гражданами и сотрудниками ТЦК. Ранее Life.ru рассказывал о задержании пятерых работников военкомата в Черновицкой области. Их подозревают в похищении мужчин, пытках и получении взяток. По данным украинского Государственного бюро расследований, одному из пострадавших прострелили ногу, после чего заставили самостоятельно извлекать пулю из раны.