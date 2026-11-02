В селе Петропавловская Борщаговка (Бучанский район) под Киевом, предположительно, произошла стрельба возле частного дома, где могли незаконно удерживать военнослужащих. Как пишет «Страна.ua», местные Telegram-каналы опубликовали видео с места событий. По данным издания, в здании размещались бойцы Национальной гвардии Украины.

Стрельба возле тайной тюрьмы для мобилизованных и дезертиров под Киевом. Видео © «Киев Инфо»

По информации журналистов, кадры с места происшествия появились в местных пабликах вечером 2 ноября. Ранее возле этого же дома собрались сотни недовольных граждан. Причиной для протестов стали сообщения о том, что внутри незаконно удерживали военнослужащих, самовольно оставивших воинские части.

В полиции Киевской области подтвердили, что в частном доме находились военнослужащие одного из подразделений Нацгвардии. При этом там опровергают информацию о незаконном удержании людей и гибели человека. По официальным данным, первоначально силовиков вызвали сотрудники частной скорой помощи, которым препятствовали в доступе к гражданину.

Позднее командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил, что здание якобы использовалось как временный пункт размещения военнослужащих. Он сообщил о проведении служебной проверки возможных нарушений.