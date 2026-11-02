В частном доме под Киевом, вокруг которого разгорелся скандал из-за сообщений о незаконном удержании людей, находились военнослужащие, ранее самовольно покинувшие свои части. Четверых мужчин пришлось передать медикам. Об этом заявил прибывший на место командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко.

«Четырёх военнослужащих мы отправили, которые нуждаются в медицинской помощи, это военнослужащие, которые были после самовольного оставления части пойманы и возвращены в подразделение», — заявил командующий.

Он также сообщил, что остальные находящиеся в здании люди являются военнослужащими Нацгвардии. При этом Пивненко не уточнил, на каких основаниях они находились в частном доме и могли ли свободно его покинуть.

Ситуация вызвала возмущение собравшихся возле здания жителей. Люди потребовали объяснить, откуда у вывезенных мужчин следы предполагаемых побоев. Между участниками стихийного собрания и командующим Нацгвардией произошла словесная перепалка.

Кроме того, украинские источники связали здание, где удерживают мужчин, с 13-й бригадой Национальной гвардии «Хартия».