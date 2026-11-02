Под Киевом людей отогнали слезоточивым газом от дома, где удерживают мужчин
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В Петропавловской Борщаговке под Киевом против людей, пытавшихся прорваться в здание, предположительно применили газ. По сообщениям местных СМИ, собравшиеся пытались попасть внутрь помещения, где удерживают десятки мужчин. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
В Киевской области людей у здания разогнали газом. Видео © Telegram/ Политика Страны
По информации журналистов, люди предприняли попытку штурма здания, однако их оттеснили с применением газа. Кто именно использовал спецсредства, пока не установлено.
На месте также находилась женщина-медик, которая рассказала о предполагаемых нарушениях в обращении с людьми. По её словам, ранее она видела, как в здание привозили мужчин с мешками на головах и связанными за спиной руками.
Ранее Life.ru сообщал, что под Киевом сотрудники ТЦК предположительно удерживают около 40 человек в подвале. По распространявшимся сообщениям, инцидент произошёл в Петропавловской Борщаговке. Утверждалось, что среди находившихся в здании могли быть пострадавшие, а вооружённые мужчины препятствовали доступу к ним. На место прибыли правоохранители и медики.