В Петропавловской Борщаговке под Киевом против людей, пытавшихся прорваться в здание, предположительно применили газ. По сообщениям местных СМИ, собравшиеся пытались попасть внутрь помещения, где удерживают десятки мужчин. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

В Киевской области людей у здания разогнали газом. Видео © Telegram/ Политика Страны

По информации журналистов, люди предприняли попытку штурма здания, однако их оттеснили с применением газа. Кто именно использовал спецсредства, пока не установлено.

На месте также находилась женщина-медик, которая рассказала о предполагаемых нарушениях в обращении с людьми. По её словам, ранее она видела, как в здание привозили мужчин с мешками на головах и связанными за спиной руками.