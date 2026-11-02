Следы побоев, озноб и сильная боль: Один из пленников в доме под Киевом записал видео для родных
Предполагаемый пленник из дома под Киевом показал следы побоев на видео
В Сети появилось видео с мужчиной, который, предположительно, находится в здании в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где ранее сообщалось об удержании десятков человек. На записи он жалуется на сильную боль в животе, высокую температуру, озноб и головокружение. На его лице заметны следы, похожие на побои. Кадры опубликовало украинское издание «Страна.ua».
Мужчина из дома под Киевом показал следы побоев. Видео © Telegram / Политика страны
По информации журналистов, мужчина отправил видео своим родственникам, чтобы сообщить о плохом самочувствии. Утверждается, что именно после получения записи близкие обратились за помощью в частную медицинскую службу.
Ранее Life.ru сообщал о предполагаемом удержании около 40 человек в подвале под Киевом. В первоначальных сообщениях утверждалось, что вооружённые мужчины препятствовали доступу к людям, которым могла требоваться медицинская помощь. При этом сообщения о массовом незаконном удержании людей официально не подтверждены. Полиция Киевской области ранее опровергла информацию о десятках заложников, заявив, что в здании якобы находятся военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины.
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