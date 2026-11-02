В Сети появилось видео с мужчиной, который, предположительно, находится в здании в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где ранее сообщалось об удержании десятков человек. На записи он жалуется на сильную боль в животе, высокую температуру, озноб и головокружение. На его лице заметны следы, похожие на побои. Кадры опубликовало украинское издание «Страна.ua».

Мужчина из дома под Киевом показал следы побоев. Видео © Telegram / Политика страны

По информации журналистов, мужчина отправил видео своим родственникам, чтобы сообщить о плохом самочувствии. Утверждается, что именно после получения записи близкие обратились за помощью в частную медицинскую службу.