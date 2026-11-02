В Петропавловской Борщаговке под Киевом врача и представителя полиции допустили в дом, вокруг которого ранее произошёл конфликт. Об этом сообщают очевидцы с места происшествия, пишет УНИАН.

Врача и полицейского пустили в дом под Киевом после конфликта. Видео © Telegram / УНИАН

В социальных сетях также появились утверждения, что в доме якобы удерживают десятки мужчин. Одна из находившихся на месте женщин-медиков рассказала, что видела, как туда привозили людей с мешками на головах и связанными за спиной руками.