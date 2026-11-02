Украинская полиция опровергла сообщения о незаконном удержании десятков людей и гибели человека в частном доме под Киевом. Ведомство в соцсетях уточнило, что в здании в Петропавловской Борщаговке находятся военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Поводом для вмешательства правоохранителей стал вызов сотрудников частной скорой помощи. Медики пожаловались, что им препятствуют попасть к одному из граждан. Прибывшие полицейские установили, что инцидент происходит возле частного домовладения, рядом с которым собрались местные жители. Внутри находились бойцы одного из подразделений Нацгвардии.