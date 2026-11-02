Полиция Украины отрицает наличие заложников в подвале дома под Киевом
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Украинская полиция опровергла сообщения о незаконном удержании десятков людей и гибели человека в частном доме под Киевом. Ведомство в соцсетях уточнило, что в здании в Петропавловской Борщаговке находятся военнослужащие Национальной гвардии Украины.
Поводом для вмешательства правоохранителей стал вызов сотрудников частной скорой помощи. Медики пожаловались, что им препятствуют попасть к одному из граждан. Прибывшие полицейские установили, что инцидент происходит возле частного домовладения, рядом с которым собрались местные жители. Внутри находились бойцы одного из подразделений Нацгвардии.
В ведомстве отвергли распространявшиеся сведения о насильственном удержании граждан и предполагаемом погибшем. На место происшествия прибыли руководство Главного управления Национальной полиции Киевской области и командование военного формирования. Обстоятельства случившегося продолжают выяснять.
Ранее Life.ru сообщал о появившихся в украинских СМИ сведениях, согласно которым сотрудники ТЦК удерживали около 40 человек в подвале дома в Петропавловской Борщаговке. Утверждалось, что среди находившихся внутри могли быть пострадавшие и один погибший, а ещё трое пребывали в критическом состоянии. Позднее издание рассказывало о попытке собравшихся возле здания людей прорваться внутрь. Толпу оттеснили с применением газа, однако кто именно использовал спецсредства, установлено не было.