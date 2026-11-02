Протест возле частного дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом перерос в открытое противостояние с полицией. По информации украинского издания «Страна.ua», собравшиеся начали бросать в правоохранителей яйца и скандировать «Позор!».

Под Киевом протестующие забросали полицейских яйцами. Видео © Telegram/ Политика Страны

Участники акции требуют объяснить, что происходило в здании, где ранее обнаружили военнослужащих Нацгвардии. По сообщениям издания, к дому пришли сотни человек. Поводом для возмущения стали сведения о незаконном удержании мужчин, а также сообщения о травмах у некоторых находившихся внутри.

Ещё до массовой акции возле здания произошёл конфликт. Когда местные жители попытались проникнуть внутрь, против них применили газ.