Яйца полетели в полицию под крики «Позор!»: Под Киевом вспыхнул протест из-за пыток дезертиров
Под Киевом протестующие забросали полицейских яйцами под крики «Позор!»
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Протест возле частного дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом перерос в открытое противостояние с полицией. По информации украинского издания «Страна.ua», собравшиеся начали бросать в правоохранителей яйца и скандировать «Позор!».
Под Киевом протестующие забросали полицейских яйцами. Видео © Telegram/ Политика Страны
Участники акции требуют объяснить, что происходило в здании, где ранее обнаружили военнослужащих Нацгвардии. По сообщениям издания, к дому пришли сотни человек. Поводом для возмущения стали сведения о незаконном удержании мужчин, а также сообщения о травмах у некоторых находившихся внутри.
Ещё до массовой акции возле здания произошёл конфликт. Когда местные жители попытались проникнуть внутрь, против них применили газ.
Конфликт начался после появления сообщений о предполагаемом удержании около 40 мужчин в подвале частного дома. Как писал Life.ru 2 ноября, к зданию приехали врачи и полицейские, однако доступ к находившимся внутри людям первоначально был затруднён. Одна из присутствовавших медиков утверждала, что ранее видела мужчин с мешками на головах и связанными руками. После вмешательства правоохранителей врача и представителя полиции допустили внутрь.