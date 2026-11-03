Возле неофициальной тюрьмы Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке, где пытали мобилизованных, протестующие пытались перевернуть автобус с военными. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Протестующие под Киевом пытались перевернуть автобус. Видео © «Страна.ua»

Также демонстранты требовали, чтобы глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* «вышел к людям». После силовики применили слезоточивый газ.

Также сообщается, что на протест пришли неизвестные в балаклавах с битами, после чего началась стрельба. Как пишет украинское издание УНИАН, «бандюки» избивали гражданских. Отмечается, что один из них пнул корреспондента агентства в живот.

Скандал вокруг частного дома под Киевом начался после сообщений украинских СМИ об удержании в подвале около 40 человек. Медработница, ссылаясь на полученное видео, рассказала о тяжёлом состоянии некоторых мужчин и травмах, которые она расценила как следы пыток. По сообщениям журналистов, охрана не пропускала врачей, а попытка местных жителей выломать ворота обернулась потасовками и применением слезоточивого газа. Позднее медики вывезли четверых мужчин со следами побоев, один из которых, по тем же данным, находился в тяжёлом состоянии. Полиция сообщила, что в здании размещаются нацгвардейцы, а командующий Нацгвардией Александр Пивненко пояснил, что госпитализированных вернули после самовольного оставления частей, и подтвердил присутствие в доме мобилизованных.

Ранее на территории тюрьмы под Киевом обнаружили подростка 14 лет. Как сообщили местные СМИ, он пришёл на территорию дома «с пацанами». Один из собравшихся у здания заявил Буданову*, что мальчика сбросили с забора и избили.