Глава Офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* попал под струю газа из баллончика во время массовых беспорядков возле здания, которое украинские СМИ называли тайной тюрьмой. После инцидента чиновник укрылся в автобусе, пишет УНИАН.

Буданова* залили газом во время беспорядков под Киевом. Видео © УНИАН

Столкновения произошли в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области, где местные жители попытались штурмом проникнуть в здание. Протестующие вступили в конфликт с силовиками, после чего в ход пошёл слезоточивый газ. Во время потасовки также раздавались звуки выстрелов.

В результате беспорядков пострадали несколько человек, некоторые из них потеряли сознание. Досталось и прибывшему на место Буданову*, в адрес которого собравшиеся выкрикивали оскорбления и угрозы.

Сам руководитель Офиса Зеленского сообщил, что в здании находились 14 человек. По его словам, протестующие заблокировали автобус, на котором военнослужащих собирались доставить в больницу.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в подвале дома удерживали около 40 мужчин, в том числе мобилизованных и военнослужащих, самовольно покинувших части. В Сети также появились кадры с 14-летним подростком, которого вывели с территории здания.

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