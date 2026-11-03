Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала русскую речь на видеозаписи протестов в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Дипломат связала происходящее с украинским законом о государственном языке.

Буданов* говорит на русском. Видео © УНИАН

«Закон о языке на Украине работает в полную мощь. Слухайте, громадяни», — написала она в своём Telegram-канале, сопроводив публикацию роликом с места событий.

На распространившихся записях участники конфликта разговаривают и кричат по-русски. На русский язык переходил и прибывший к зданию глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.

Протесты начались 2 ноября после сообщений украинских СМИ об удержании людей в частном доме и недопуске к ним медиков. Командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко сообщил, что там находились военнослужащие, возвращённые после самовольного оставления частей, а четверых госпитализировали. Полиция отрицала сообщения о незаконном удержании людей и погибшем.

При этом украинский закон о государственном языке не устанавливает общего запрета на русскую речь и не распространяется на частное общение. Поэтому само использование русского языка на видеозаписи не доказывает нарушения закона.

Ранее Life.ru рассказывал, что жители попытались прорваться в здание в Петропавловской Борщаговке. По информации «Страны.ua», собравшихся оттеснили с применением газа.

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