14-летнего подростка обнаружили на территории частного дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, где произошёл конфликт с участием военнослужащих Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает украинское издание ТСН.

Подростка нашли на территории подпольной тюрьмы для мобилизованных и дезертиров в Киевской области. Видео © «Новости. LIVE»

По информации «Новости.Live», подросток был ранен. На опубликованных УНИАН кадрах видно, как глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* передаёт ему телефон для разговора с родственницей. Мальчик, дрожа, спрашивает: «Что отвечать?».

При этом сам подросток, по данным ТСН, объяснил, что пришёл на территорию дома «с пацанами». Один из собравшихся у здания заявил Буданову*, что мальчика сбросили с забора и избили.

Сам Буданов* прибыл в Петропавловскую Борщаговку, чтобы урегулировать конфликт между местными жителями и военными. Он призвал собравшихся расходиться, утверждая, что заложников в здании нет.

Причиной для скандала стали сообщения в украинских СМИ и социальных сетях о том, что в подвале частного дома вооружённые люди удерживают около 40 человек, в том числе мобилизованных и военнослужащих, самовольно покинувших части. Также сообщалось, что некоторым из них требуется срочная медицинская помощь, однако медиков не пускали внутрь.

Полиция Киевской области заявила, что сведения о незаконном удержании людей и гибели человека якобы не соответствуют действительности. При этом правоохранители подтвердили, что в доме находились военнослужащие одного из подразделений Нацгвардии, а рядом собрались местные жители.

Командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко пояснил, что здание использовалось как временный пункт размещения военнослужащих. По его словам, там находились бойцы, самовольно оставившие воинские части, четверо из них нуждались в медицинской помощи и были отправлены в больницу. Командование также назначило служебную проверку обстоятельств произошедшего.