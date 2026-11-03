Командующий террористической украинской группировкой «Азов»* Денис Прокопенко с позывным Редис обвинил участников протестов в Петропавловской Борщаговке под Киевом в саботаже и дискредитации украинских военных. В видеообращении он заявил, что резонанс вокруг дома, где находилась нелегальная тюрьма для самовольно оставивших части, выгоден России.

«В этой ситуации нужно либо защищать страну на фронте, либо помогать фронту в тылу, а не устраивать провокации и играть на руку врагу», — сказал Прокопенко.

Он противопоставил собравшихся подразделениям корпуса, которые, по его словам, выполняют боевые задачи на передовой. Участников акции Прокопенко охарактеризовал как людей, не служащих в армии и не помогающих ей. Доказательств того, что протестующие действовали в интересах России, в приведённом обращении он не представил.

Ранее представители «Азова»* подтвердили, что здание использовала входящая в его состав воинская часть. По версии корпуса, там находились мобилизованные и военнослужащие, задержанные после самовольного оставления частей, которые якобы ожидали распределения для дальнейшего прохождения службы.

В корпусе также сообщили о госпитализации четверых мужчин с травмами. Обстоятельства получения повреждений должны установить в ходе расследования; виновных пообещали наказать, если незаконное насилие подтвердится.

Ранее Life.ru рассказывал, что местные жители собрались возле дома после сообщений об удержании людей и недопуске медиков. Попытки попасть внутрь сопровождались столкновениями и применением газа. Полиция отрицала незаконное удержание людей и сообщения о погибшем, а военный омбудсмен Ольга Решетилова объявила о проверке.

Тем временем депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил о предполагаемых пытках и гибели нескольких человек в подвале частного дома в Петропавловской Борщаговке. По утверждению парламентария, некоторых задержанных могли передавать в воинские подразделения, а у родственников требовать деньги за освобождение близких. Дмитрук также сообщил, что отдельные люди после такого содержания числились пропавшими без вести.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.