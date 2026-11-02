Из дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом, вокруг которого ранее разгорелся скандал из-за сообщений об удержании людей, вывезли четырёх тяжелобольных мужчин. Пострадавших направили в больницу. Об этом сообщает УНИАН.

Обстановка у дома, где удерживают людей. Видео © Telegram / УНИАН

По словам женщины-медика, которой удалось попасть внутрь здания, там находятся около 25 человек. Ранее она также сообщала, что люди не понимают, на каком основании их удерживают в помещении.

Особенно тяжёлым, по словам очевидцев, оказалось состояние нескольких мужчин. Как передают украинские СМИ со ссылкой на медика, у одного из находившихся в здании предположительно сломан позвоночник, другой имеет многочисленные следы побоев, а третий практически не разговаривает. Также прозвучало сообщение о возможном развитии некроза у одного из пострадавших.

Ранее родственники одного из мужчин получили от него тревожное видео. На записи он жаловался на сильную боль в животе, высокую температуру, озноб и головокружение. Утверждалось, что после просмотра ролика близкие обратились за помощью к частным медикам.

Возле здания собрались люди, требовавшие обеспечить доступ к находившимся внутри. Между ними и охранявшими помещение мужчинами произошёл конфликт. По сообщениям украинских журналистов, против собравшихся применили слезоточивый газ. Позднее внутрь пропустили врача и представителя полиции.

При этом информация о происходящем остаётся противоречивой. Полиция Киевской области ранее отрицала незаконное удержание людей и сообщения о погибшем. Правоохранители заявляли, что в здании якобы находятся военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины.