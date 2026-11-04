Избиение и странная таблетка: Подросток рассказал, что пережил в пыточной под Киевом
Подросток из пыточной под Киевом заявил, что его били и дали странную таблетку
Стычки у подвала под Киевом, где насильно держали людей. Обложка © Х / Офис военного омбудсмена Украины
Подросток, освобождённый из тайной тюрьмы под Киевом, рассказал о жестоком избиении. По словам 14-летнего мальчика, мучители били его лопатами, ногами и кулаками, а затем дали неизвестную таблетку. Свою историю он изложил в нескольких видео из больницы в соцсетях.
Подросток живёт примерно в 200 метрах от пыточной в Петропавловской Борщаговке, где 2 ноября вспыхнули протесты. Узнав о происходящем внутри от друзей, он пришёл к дому и забрался на забор, после чего его сбили лопатой и затащили внутрь.
«Меня схватили за волосы. Просто били, не знаю, били всем подряд. Лопатами, ногами, кулаками», — рассказал мальчик. По его словам, нападавших было около десяти, все они находились в чёрной одежде и балаклавах. На втором этаже подростка повалили лицом вниз и начали допрашивать, а после сильного удара по голове он временно перестал слышать и видеть.
Мальчик также утверждает, что его бросали о стену, били головой об пол и разрезали одежду ножами, одновременно снимая происходящее на видео. Избиение, по его словам, остановила неизвестная женщина, которая успокоила его и не позволила нападавшим продолжить. Перед приездом главы офиса президента Украины Кирилла Буданова* подростку якобы вытерли кровь и завернули его в термоодеяло.
Сейчас мальчик находится в больнице и жалуется на боль в рёбрах, травмированные пальцы и повреждённый зуб. Он также утверждает, что ему дали неизвестную таблетку, однако назвать препарат не смог.
Ранее Life.ru сообщал о протестах возле частного дома в Петропавловской Борщаговке, где удерживали около 40 мужчин со следами побоев и одного подростка. Их родственники требовали пустить внутрь медиков, а попытки проникнуть на территорию закончились столкновениями с силовиками. Позднее Буданов* заявил, что в здании якобы находились 14 человек. Украинские власти начали проверку обстоятельств произошедшего.
Между тем скандал с предполагаемой пыточной под Киевом вызвал волну возмущения в украинских соцсетях. Пользователи потребовали разобраться в обстоятельствах содержания военных и возможных издевательствах над ними. Часть комментаторов также раскритиковала украинские власти за реакцию на произошедшее.
- Кирилл Буданов внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.