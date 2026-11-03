В подвале частного дома в Петропавловской Борщаговке Киевской области удерживали 14 человек. С таким заявлением выступил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов*.

Буданова* спросили о том, сколько человек вывели из здания в связи с сообщениями о том, что в здании удерживали около 40 человек, среди которых есть погибшие и пострадавшие. По словам главы офиса, всего было 14 человек, которых собирались отвезти медучреждения на автобусе.

Ранее медик, которая смогла попасть внутрь тайной тюрьмы заявила, что там находились около 25 человек. Особенно тяжёлым оказалось состояние нескольких мужчин. У одного из находившихся в здании предположительно сломан позвоночник, другой имеет многочисленные следы побоев, а третий практически не разговаривает. Также прозвучало сообщение о возможном развитии некроза у одного из пострадавших.

Тем временем депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что в тюрьме под Киевом забили до смерти несколько человек за месяц. По его словам, подобные места числятся сотнями по всей стране. В частности, депутат заявил о передаче задержанных в воинские части и вымогательстве денег у их родственников. По его версии, часть удерживаемых не переживает пыток и условий содержания.

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