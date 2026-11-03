Буданов* объявил охоту на участников бунта из-за пыточной под Киевом вместо палачей
Буданов* увидел «некое влияние» в бунте из-за пыточной и пригрозил участникам
Обложка © Telegram / Кирило Буданов*
Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* пообещал установить и наказать инициаторов протестов против тайной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом. По его утверждению, столкновения 2 ноября произошли «не без влияния», однако чьего именно — он не уточнил.
«Вчерашние события в Петропавловской Борщаговке произошли не без влияния. Конкретные лица и инициаторы этих событий обязательно будут установлены и наказаны, равно как будут сделаны выводы внутри силовых структур», — написал он в телеграм-канале, сместив акцент с пытавших людей палачей на участников протестов.
Напомним, 2 ноября около 40 мужчин освободили из подвала частного дома под Киевом. У пыточной собрались протестующие, затем начались стычки с силовиками. Люди требовали привлечь виновных к ответственности за зверства и насилие. Нацполиция Украины отвергла сообщения о незаконном удержании людей. В ведомстве объясняли, что дом якобы использовали как «временный пункт размещения военнослужащих», где также находились дезертиры. Однако уже известно, что из застенок удалось вызволить 14-летнего мальчика со следами пыток на теле. Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова раскритиковала протестующих. Она назвала их «неблагодарными» за выпады в адрес «сотрудников пункта размещения», которые якобы «работают» на благо общества. По её словам, никакой тайной тюрьмы нет, мол, никого не били, остальное — слухи.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.