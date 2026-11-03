Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* пообещал установить и наказать инициаторов протестов против тайной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом. По его утверждению, столкновения 2 ноября произошли «не без влияния», однако чьего именно — он не уточнил.

«Вчерашние события в Петропавловской Борщаговке произошли не без влияния. Конкретные лица и инициаторы этих событий обязательно будут установлены и наказаны, равно как будут сделаны выводы внутри силовых структур», — написал он в телеграм-канале, сместив акцент с пытавших людей палачей на участников протестов.