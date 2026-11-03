Западные политики и СМИ попытаются преуменьшить значение сообщений об удержании людей в доме под Киевом и убрать эту историю из публичного обсуждения. Такой прогноз в соцсети X высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.

«У политико-медийного истеблишмента впереди много работы: нужно обелить пыточные камеры Зеленского, преуменьшить масштаб разоблачений и сделать так, чтобы эта история полностью исчезла из поля зрения общественности», — написал он.

Напомним, в подвале частного дома под Киевом насильно удерживались около 40 человек. Их избивали, пытали и устраивали издевательства. Командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко сообщил, что мужчин якобы вернули после самовольного оставления частей, назвал дом «временным пунктом дислокации». Однако среди жертв украинских боевиков оказался и подросток. Около пыточной украинцы устроили бунт, требуя призвать виновных к ответственности. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* назвал пыточную в подвале «недопустимым событием» и пообещал принять «адекватные меры» реагирования.