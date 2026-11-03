Скандал вокруг подпольной тюрьмы ТЦК в подвале частного дома в Киевской области показал, к каким последствиям привёл провозглашённый Украиной европейский курс. Об этом высказался сенатор Андрей Клишас в своём телеграм-канале.

Ранее Life.ru сообщал о вывозе четырёх пострадавших из частного дома под Киевом. По словам прибывшей на место женщины-медика, у одного мужчины предположительно был повреждён позвоночник, у другого обнаружили многочисленные следы побоев, а третий практически не разговаривал. Полиция Киевской области при этом заявила, что в здании находились военнослужащие Нацгвардии, и отвергла сообщения о захвате заложников. В общей сложности ТЦК там содержали почти 40 пленников.