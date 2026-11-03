Мужчин со следами побоев пытались незаметно вывести через задний выход частного дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Об этом ТАСС сообщил собеседник в пророссийском подполье. По его словам, пострадавших было около 45.

«Их тайком пытались вывести по одному через задний выход пыточной. Наши друзья, присутствовавшие на месте, отчётливо видели следы побоев на удерживаемых», — рассказал источник агентства.

Он также обвинил местных силовиков в покровительстве организаторам объекта.

По данным подполья, подобные места существуют и по другим адресам. Широкую огласку истории в Петропавловской Борщаговке источник связал с вмешательством местных жителей, собравшихся возле дома.

Наопним, скандал начался 2 ноября после сообщений украинских СМИ о содержании в подвале около 40 мужчин. Медработница рассказывала, что охрана препятствовала доступу скорой помощи. Возле здания произошли потасовки, против собравшихся применили слезоточивый газ. Позднее четверых мужчин передали медикам.

Ранее Life.ru сообщал, что командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко подтвердил нахождение в доме военнослужащих, самовольно оставивших части. Он назвал здание «временным пунктом дислокации» и сообщил, что там также оформляют мобилизованных перед отправкой в учебный центр.