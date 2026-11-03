В частном доме в Петропавловской Борщаговке под Киевом, вокруг которого вспыхнули протесты, находились не только военнослужащие, самовольно оставившие части, но и мобилизованные. Это подтвердил командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко в комментарии УНИАН.

Пивненко назвал арендованный дом «временным пунктом дислокации». По его словам, туда поступают призванные через территориальные центры комплектования: перед отправкой в учебный центр им оформляют документы и проводят проверки. Командующий объяснил, что подразделение собирают вместе, поскольку отправлять людей на обучение по одному невозможно.

Отдельно Пивненко прокомментировал сообщения о мужчине с переломом позвоночника. Он пообещал служебное расследование, которое должно установить обстоятельства произошедшего и возможную ответственность причастных.

Командующий также заявил о необходимости сменить место размещения военных: после огласки адреса он считает объект уязвимым для удара. Позднее представитель Нацгвардии Руслан Музычук сообщил, что военнослужащих выведут оттуда в ближайшее время.

Конфликт возле дома разгорелся 2 ноября после сообщений украинских СМИ об удержании людей в подвале и недопуске врачей. При этом Пивненко отрицал насильственное удержание оставшихся в здании военных, а полиция отвергла сообщения о незаконном лишении свободы и погибшем. Обвинения в жестоком обращении проверяются.