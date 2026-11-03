«Временный пункт дислокации»: глава Нацгвардии объяснил, зачем в доме под Киевом держали мобилизованных
Глава Нацгвардии Пивненко подтвердил размещение мобилизованных в доме под Киевом
Александр Пивненко. Обложка © X / Олександр Півненко
В частном доме в Петропавловской Борщаговке под Киевом, вокруг которого вспыхнули протесты, находились не только военнослужащие, самовольно оставившие части, но и мобилизованные. Это подтвердил командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко в комментарии УНИАН.
Пивненко назвал арендованный дом «временным пунктом дислокации». По его словам, туда поступают призванные через территориальные центры комплектования: перед отправкой в учебный центр им оформляют документы и проводят проверки. Командующий объяснил, что подразделение собирают вместе, поскольку отправлять людей на обучение по одному невозможно.
Отдельно Пивненко прокомментировал сообщения о мужчине с переломом позвоночника. Он пообещал служебное расследование, которое должно установить обстоятельства произошедшего и возможную ответственность причастных.
Командующий также заявил о необходимости сменить место размещения военных: после огласки адреса он считает объект уязвимым для удара. Позднее представитель Нацгвардии Руслан Музычук сообщил, что военнослужащих выведут оттуда в ближайшее время.
Конфликт возле дома разгорелся 2 ноября после сообщений украинских СМИ об удержании людей в подвале и недопуске врачей. При этом Пивненко отрицал насильственное удержание оставшихся в здании военных, а полиция отвергла сообщения о незаконном лишении свободы и погибшем. Обвинения в жестоком обращении проверяются.
Напомним, ранее стало известно, что в населённом пункте Петропавловская Борщаговка под Киевом сотрудники ТЦК, удерживают около 40 человек в подвальном помещении. Позднее врача и полицейского пустили в здание. Одна из находившихся на месте женщин-медиков рассказала, что видела, как туда привозили людей с мешками на головах и связанными за спиной руками. Тем временем обстановка возле дома ухудшилась: протест перерос в открытое противостояние с полицией. Собравшиеся начали бросать в правоохранителей яйца и скандировать «Позор!». Позже в районе прозвучали выстрелы, на место прибыл спецназ КОРД.
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