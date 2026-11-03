«Недопустимо»: Буданов* готовит адекватные меры после скандала с пыточной под Киевом
Буданов* назвал «недопустимым событием» пыточную в Петропавловской Борщаговке
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Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* сообщил в соцсети, что вместе с силовым блоком готовит решения после событий в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Столкновения с полицией у дома, где насильно удерживали людей, он назвал «недопустимыми для государства».
«Вчерашние события в Петропавловской Борщаговке недопустимы для государства и наносят ущерб единству украинцев», — пишет он.
По словам Буданова*, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Цель проверки — определить виновных, привлечь их к ответственности и предотвратить повторение подобных инцидентов. Какие именно решения обсуждаются с силовиками, он не уточнил, но заметил, что «реакция будет адекватной».
Буданов* также призвал учитывать интересы государства при разрешении конфликтов. Протесты у здания начались после сообщений о незаконном удержании людей и побоях. Командующий Нацгвардией Александр Пивненко сообщил, что там находились «военнослужащие, возвращённые после самовольного оставления частей». По его словам, только четырём потребовалась медицинская помощь.
Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* ранее заявил, что в подвале частного дома в Петропавловской Борщаговке Киевской области удерживали 14 человек. Хотя украинские СМИ писали о 40 истязаемых. Несколько освобождённых были в тяжёлом состоянии. Тем временем депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что в тюрьме под Киевом забили до смерти несколько человек за месяц. По его словам, подобные места числятся сотнями по всей стране. Офицально Киев назвал место «временным пугктом для дезертиров», которые якобы были пойманы при попытке скрыться от военкомов. Однако позже стало известно, что в подвале был найден и избитый подросток 14 лет.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.