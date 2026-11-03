Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* сообщил в соцсети, что вместе с силовым блоком готовит решения после событий в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Столкновения с полицией у дома, где насильно удерживали людей, он назвал «недопустимыми для государства».

«Вчерашние события в Петропавловской Борщаговке недопустимы для государства и наносят ущерб единству украинцев», — пишет он.

По словам Буданова*, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Цель проверки — определить виновных, привлечь их к ответственности и предотвратить повторение подобных инцидентов. Какие именно решения обсуждаются с силовиками, он не уточнил, но заметил, что «реакция будет адекватной».

Буданов* также призвал учитывать интересы государства при разрешении конфликтов. Протесты у здания начались после сообщений о незаконном удержании людей и побоях. Командующий Нацгвардией Александр Пивненко сообщил, что там находились «военнослужащие, возвращённые после самовольного оставления частей». По его словам, только четырём потребовалась медицинская помощь.