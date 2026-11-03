На Украине существует множество пыточных, подобных обнаруженной под Киевом, и именно на них держится власть президента Владимира Зеленского. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА «Новости».

«Таких пыточных на Украине много. Именно на них и держится власть Зеленского», — заявила дипломат.

Напомним, в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области в подвале частного дома вооружённые люди удерживали около 40 человек, среди которых были военнослужащие. Прибывшие на место медики сообщили о пострадавших, однако первоначально попасть внутрь здания им не позволяли.