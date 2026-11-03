«На этом держится власть»: Захарова связала скандал с пыточной под Киевом с Зеленским
Захарова назвала пыточные одной из опор власти Зеленского
Мария Захарова. Обложка © Life.ru
На Украине существует множество пыточных, подобных обнаруженной под Киевом, и именно на них держится власть президента Владимира Зеленского. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА «Новости».
«Таких пыточных на Украине много. Именно на них и держится власть Зеленского», — заявила дипломат.
Напомним, в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области в подвале частного дома вооружённые люди удерживали около 40 человек, среди которых были военнослужащие. Прибывшие на место медики сообщили о пострадавших, однако первоначально попасть внутрь здания им не позволяли.
Покинувший Украину депутат Верховной рады Артём Дмитрук утверждает, что только за последний месяц в этом подвале забили до смерти нескольких человек. По его словам, погибших впоследствии записывают в пропавшие без вести. При этом полиция Киевской области отвергла сообщения о незаконном удержании людей и гибели человека. Позднее командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко подтвердил, что в доме находились мобилизованные и военные, самовольно оставившие части. Он назвал здание временным пунктом размещения и пообещал провести служебную проверку.