В Сети появились видео разгона протестующих возле частного дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. На записи люди в масках избивают собравшихся, силовики проводят задержания, а на месте слышны выстрелы.

Под Киевом начался разгон протестующих возле подпольной тюрьмы. Видео © «Страна.ua»

Столкновения произошли после приезда главы офиса президента Украины Кирилла Буданова*. Его встретили родственники мужчин, которых, по их словам, насильно удерживали в доме. Во время разговора чиновника и сопровождавших его силовиков облили перцовым газом. Буданову пришлось укрыться в автобусе. На видео один из участников показывает ему окровавленную голову. Вскоре после отъезда главы офиса начался разгон собравшихся.

Ранее Life.ru сообщал, что протест возле частного дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом перерос в столкновение с полицией. Собравшиеся бросали в правоохранителей яйца и кричали «Позор!». Участники акции требовали объяснений о том, что происходило в здании, где, по их данным, находились военнослужащие Нацгвардии. По информации СМИ, к дому пришли сотни людей. В Петропавловской Борщаговке местные Telegram-каналы опубликовали видео, на котором слышна стрельба.

Скандал под Киевом разгорелся после сообщений украинских СМИ о том, что вооружённые люди удерживают в подвале частного дома около 40 человек и не допускают к ним скорую помощь. Медработница, ссылаясь на присланное ей видео, рассказала о критическом состоянии некоторых мужчин и травмах, которые, по её оценке, свидетельствовали о пытках. Когда возмущённые жители попытались выломать ворота, начались потасовки, а против собравшихся применили слезоточивый газ. По сообщениям журналистов, лишь после широкой огласки врачам разрешили забрать четверых мужчин со следами побоев, один из которых находился в тяжёлом состоянии. Позднее полиция подтвердила, что в доме размещаются нацгвардейцы, а командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко сообщил, что госпитализированные самовольно оставили части, и признал, что на территории также находятся мобилизованные.

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