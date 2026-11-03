Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова раскритиковала действия участников столкновений в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где был раскрыт тайный подвал-тюрьма с насильственно удерживаемыми людьми. После огласки истории толпа устроила настоящий бунт под стенами пыточной, требуя наказать виновных.

Решетилова обвинили недовольных в агрессии и заявила, что подвал был всего лишь «пунктом дислокации», где находились военные ВСУ. По её словам, «сотрудниками учреждения» были так называемые «защитники» Мариуполя и «Азовстали», прошедшие «российский плен и вернувшиеся на службу».

«Они вернулись, чтобы защищать свою страну, гражданское население, украинских детей. Население же отблагодарило их плевками, яйцами, выбитыми окнами и матерящимися подростками», — написала Решетилова.

При этом омбудсмен сообщила о проверке возможных нарушений в отношении новобранцев и военнослужащих, возвращённых после самовольного оставления частей. Проверяющие изучают соблюдение процедур и порядка прохождения службы, так как украинские СМИ сообщают о насилии над удерживаемых в «пункте дислокации».

Произошедшее, по оценке Решетиловой, вновь подорвало доверие между армией и обществом. Она назвала открытым вопрос о том, удастся ли его восстановить, и заявила, что для этого нужны усилия обеих сторон.

Напомним, протесты начались после сообщений о предполагаемом незаконном удержании людей и жестоком обращении с ними. Полиция Киевской области отвергла обвинения. Командующий Нацгвардией Александр Пивненко пообещал расследовать заявления о ненадлежащем обращении с военнослужащими. Известно, что в пыточной находился 14-летний подросток, его эвакуировали из застенок с тяжёлыми травмами. Киевские власти никак не объяснили, почему в подвале удерживали несовершеннолетнего. Life.ru уже рассказывал о столкновениях у дома в Петропавловской Борщаговке. По сообщениям украинских СМИ, участники акции разбивали окна кирпичами, а полиция применила слезоточивый газ.