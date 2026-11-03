Дипломат Родион Мирошник заявил, что сообщения об удержании более 30 мужчин в тюрьме под Киевом указывают на существование на Украине секретных мест заключения, в которых могут находиться российские военнопленные. Об этом посол по особым поручениям МИД России написал в своём Telegram-канале.

По словам Мирошника, мужчин избивали, запугивали и удерживали в подвале, ожидая от их родственников выкуп. Он утверждает, что к происходящему причастны представители украинской Национальной гвардии, а само помещение находится под покровительством силовиков.

«Украинские ухилянты, украинские каратели, украинская крыша в погонах на уровне главного нацгвардейца. Если они так относятся к своим, то кто-то ещё сомневается в существовании «секретных тюрем» для российских военнопленных с пыточными и электрическими стульями?!» — пишет он.

Ранее украинский депутат Артём Дмитрук заявил, что в подвале частного дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом забили до смерти несколько человек за один месяц. По его словам, подобные места исчисляются сотнями по всей стране. В частности, депутат заявил о передаче задержанных в воинские части и вымогательстве денег у их родственников.