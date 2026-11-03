В Петропавловской Борщаговке под Киевом участники протеста начали разбивать кирпичами окна частного дома, где находятся мобилизованные и военнослужащие, самовольно оставившие части. Об этом сообщает украинское издание «Новости Live».

Протесты в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. Видео © «Реальный Киев»

УНИАН также сообщил о новой потасовке между гражданскими и полицией, которая применила слезоточивый газ. Ранее украинские СМИ писали, что у здания собрались сотни людей, а в правоохранителей бросали яйца.

На фоне столкновений медработница рассказала о планах направить всех находившихся в подвале мужчин в медучреждение для проверки здоровья. По её словам, за ними должен был приехать автобус.

Тем временем Нацгвардия допустила внутрь журналистов. На камеру мужчины заявили, что их не били и с ними всё в порядке. При этом «Страна» отмечает, что у некоторых были видны следы побоев, а на одной из кроватей — пятна крови. Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова сообщила о назначении проверки.

Протест начался 2 ноября после сообщений об удержании в подвале около 40 человек и недопуске медиков. Сведения о тяжёлых травмах и возможных пытках распространялись со ссылкой на медработницу. Позднее из здания вывезли четверых мужчин, которым потребовалась медицинская помощь.

Командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко сообщил, что госпитализированные военнослужащие были возвращены после самовольного оставления частей. Он также подтвердил присутствие в доме мобилизованных и назвал здание временным пунктом дислокации.

Ранее Life.ru сообщал, что врача и сотрудника полиции допустили в дом под Киевом после конфликта с местными жителями. Одна из находившихся на месте женщин-медиков утверждала, что видела, как в здание привозили мужчин с мешками на головах и связанными за спиной руками.