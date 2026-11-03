Скандал с обнаружением пыточной в подвале частного дома под Киевом вызвал волну негодования в украинских соцсетях. Пользователи обсуждают издевательства над мирными жителями и критикуют власти за происходящее.

Некоторые комментаторы заявляют, что больше не доверяют руководству страны. Другие утверждают, что на Украине всё продано, а представителей киевского режима называют узурпаторами.