Скандал с пыточной под Киевом вызвал волну возмущения в соцсетях на Украине
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Скандал с обнаружением пыточной в подвале частного дома под Киевом вызвал волну негодования в украинских соцсетях. Пользователи обсуждают издевательства над мирными жителями и критикуют власти за происходящее.
Некоторые комментаторы заявляют, что больше не доверяют руководству страны. Другие утверждают, что на Украине всё продано, а представителей киевского режима называют узурпаторами.
«Как кто-либо может всё ещё поддерживать Зеленского после того, как увидел, какие страдания он причинил собственному народу?» — возмущаются пользователи.
Как писал Life.ru, 2 ноября из подвала частного дома под Киевом освободили около 40 мужчин. После возле пыточной собрались протестующие. Вскоре между ними и силовиками произошли столкновения. Участники акции требовали наказать виновных в издевательствах и насилии. Среди освобождённых оказался 14-летний подросток со следами пыток на теле. Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова раскритиковала участников протеста. Она назвала их «неблагодарными» за критику сотрудников пункта размещения, которые, по её словам, работают на благо общества.
Позже на отсутствие реакции западных правозащитных организаций на эту историю обратил внимание Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобное молчание Москвы не удивляет.