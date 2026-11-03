Кремль не удивило молчание западных правозащитников о пыточной под Киевом
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Отсутствие реакции европейских правозащитных структур на сообщения о пытках людей в частном доме в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области не вызывает удивления у Кремля. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, западные организации стараются оградить украинские власти от подобных скандалов.
«Нет, не удивляет. Это вполне естественно. Европейские структуры делают всё возможное, чтобы своих подопечных оберегать от подобных скандалов», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.
Ранее командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко подтвердил нахождение в доме мобилизованных и военнослужащих, самовольно оставивших части. Он назвал здание временным пунктом размещения личного состава. Между тем Life.ru опубликовал кадры жёсткого разгона протестующих возле предполагаемой пыточной под Киевом. На записи люди в масках избивают собравшихся, силовики проводят задержания, а на месте слышны выстрелы. Столкновения начались после приезда главы офиса президента Украины Кирилла Буданова*, которого во время беспорядков облили перцовым газом.
*Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.