Отсутствие реакции европейских правозащитных структур на сообщения о пытках людей в частном доме в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области не вызывает удивления у Кремля. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, западные организации стараются оградить украинские власти от подобных скандалов.