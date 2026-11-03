Главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* освистали в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. Он приехал к дому, возле которого собрались сотни протестующих после сообщений об удержании мобилизованных и военнослужащих, самовольно оставивших части. Об этом сообщает УНИАН.

На опубликованной агентством видеозаписи слышны оскорбления в адрес Буданова* и прибывших вместе с ним военных.

Протесты начались после того, как 2 ноября украинские СМИ сообщили о десятках пленников в подвале частного дома. Медики забрали четырёх человек, состояние одного из них оценивалось как тяжёлое. Также среди освобождённых был подросток. СМИ сообщали, что его били лопатой.

Командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко назвал дом временным пунктом дислокации. Он подтвердил, что там находились мобилизованные и военнослужащие, самовольно оставившие части. При этом полиция отрицала незаконное удержание людей и сообщения о погибшем.

Ранее медик, которая смогла попасть внутрь тайной тюрьмы заявила, что там находились около 25 человек. Особенно тяжёлым оказалось состояние нескольких мужчин. У одного из находившихся в здании предположительно сломан позвоночник, другой имеет многочисленные следы побоев, а третий практически не разговаривает. Буданов* же сообщил, что подвале частного дома в Петропавловской Борщаговке Киевской области удерживали 14 человек. Тем временем депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что в тюрьме под Киевом забили до смерти несколько человек за месяц.

Новости о зарубежных лидерах и событиях в других странах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.