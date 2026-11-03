Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал сообщения о незаконном удержании военнослужащих в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. По его мнению, происходящее свидетельствует о том, что «реальные нарративы начинают заменять ложные».

«Украина вспыхивает после того, как граждане обнаруживают камеры пыток Зеленского. Реальные нарративы начинают заменять ложные», — написал Дмитриев в соцсети X.

Поводом для реакции стали события 2 ноября в Петропавловской Борщаговке. В соцсетях и украинских СМИ появились сообщения о том, что в частном доме удерживают несколько десятков мужчин. После этого возле здания собрались местные жители и родственники военнослужащих.

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко подтвердил, что здание использовалось подразделением НГУ. По его словам, там находились в том числе военнослужащие, самовольно оставившие свои части.

При этом полиция Киевской области заявила, что сообщения о незаконном удержании людей и гибели человека якобы не соответствуют действительности. Нацгвардия также отрицала данные о погибших.

Возле здания тем временем произошли столкновения между собравшимися и правоохранителями. Журналисты, находившиеся на месте, сообщали о звуках выстрелов. Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова сообщила о начале проверки обстоятельств произошедшего.

Покинувший Украину депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что против участников акции применяли огнестрельное оружие и что в результате есть погибшие и тяжело пострадавшие.