Украинского медика Валентину Молодую, которая одной из первых прибыла к частному дому под Киевом, где предположительно незаконно удерживали людей, внесли в базу сайта «Миротворец»*. Соответствующая карточка с её именем обнаружена в поисковой выдаче экстремистского ресурса.

Скриншот © Сайт «Миротворец»*

Молодая оказалась в центре скандала 2 ноября после событий в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Женщина приехала к зданию, которое очевидцы называли тайной тюрьмой для мобилизованных, и сообщила о тяжёлом состоянии находившихся внутри мужчин.

По словам медика, в доме удерживали около 25 человек. Она утверждала, что у одного из мужчин предположительно был сломан позвоночник, у другого имелись многочисленные следы побоев, а третий практически не разговаривал. Некоторые из находившихся в здании нуждались в срочной медицинской помощи.

После огласки возле дома собрались родственники предполагаемых удерживаемых и местные жители, а сама медик на коленях просила пропустить её к пострадавшим. Вскоре между гражданами и представителями силовых структур произошли столкновения. Украинские правоохранители отрицали информацию о незаконном лишении людей свободы, утверждая, что здание использовалось для размещения военнослужащих.

Как выяснили украинские журналисты, именно Молодая распространила первые сообщения о предполагаемом незаконном удержании людей и вызвала полицию. При этом издание «Следствие.Инфо» поставило под сомнение её связь с частной службой скорой помощи, от имени которой она представлялась.

В свою очередь военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова раскритиковала участников протестов у тайной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Она упрекнула собравшихся, которые забрасывали здание яйцами, плевали в военнослужащих и выбивали окна. Решетилова утверждала, что в доме находились украинские военные, в том числе бывшие пленные, вернувшиеся на службу. При этом омбудсмен сообщила о проверке возможных нарушений в отношении новобранцев и военнослужащих, вернувшихся после самовольного оставления частей.