Скандал вокруг тайной тюрьмы в Киевской области получил международную огласку, несмотря на попытки европейских структур защитить украинские власти от репутационных последствий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Поводом для комментария стали сообщения об удержании людей в частном доме в Петропавловской Борщаговке под Киевом. После распространения сведений о возможных пытках ситуация вызвала широкий общественный резонанс.

«Очевидно, что скандал уже приобрёл достаточно всемирное звучание», — подчеркнул Песков.

По мнению представителя Кремля, европейские структуры предпринимают усилия, чтобы оградить руководство Украины от последствий подобных происшествий. Однако история с предполагаемым незаконным удержанием людей получила слишком широкую огласку.

Ранее Life.ru сообщал о массовых протестах возле частного дома под Киевом, где, по данным украинских СМИ, удерживали военнослужащих. Местные жители требовали освободить находившихся внутри мужчин, а попытки проникнуть в здание переросли в столкновения с полицией. Украинские правоохранители подтвердили присутствие военных, но отвергли обвинения в незаконном удержании людей, после чего была назначена проверка обстоятельств происшествия.