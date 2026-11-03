Публикация сообщений о предполагаемых пытках и незаконном удержании людей в частном доме под Киевом вряд ли спровоцирует масштабное народное восстание на Украине. Хотя недовольство властями в обществе давно существует, страх перед силовыми структурами мешает ему перерасти в организованное сопротивление. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил политолог Александр Дудчак.

Настроение революционное на Украине давно есть, но, опять-таки, возвращаемся к теме: Украина — это концлагерь. В концлагерях бывали восстания, но они успехом не заканчивались. Точно так же и сейчас: ну, люди вышли, окей. Потом пришли какие-то крепкие граждане в балаклавах, дали всем по морде. Этих куда-то отвезли, сказали, что в больницу. Что будет с ними дальше — неизвестно. Это концлагерь, чего вы хотите? Александр Дудчак Политолог

Дудчак предложил тем, кто критикует украинцев за отсутствие массовых протестов, самим отправиться на Украину и на собственном примере показать, как следует организовывать восстания в условиях жёсткого давления со стороны властей. По его мнению, одними транспарантами в такой ситуации добиться перемен невозможно.

«Пусть выйдет на улицу один раз и скажет: «Владимир Зеленский — военный преступник, [Главу ОП Кирилла] Буданова* расстрелять», — советует эксперт.

Политолог выразил сомнение, что критики пассивности украинского общества действительно решились бы выйти на улицы и открыто высказать всё, что думают о руководстве страны. Он считает необоснованными претензии людей, которые сами не сталкиваются с подобными рисками.

По этой причине Дудчак пока не ожидает перерастания общественного недовольства во всенародное восстание. При этом он допускает появление скрытых форм сопротивления по мере продвижения российских войск.

В подтверждение своей позиции политолог обратился к истории Великой Отечественной войны. Он напомнил о советском партизанском командире Сидоре Ковпаке, который действовал из лесов, устраивал нападения и, разумеется, не организовывал открытые шествия по центральным улицам городов.

По мнению Дудчака, люди, способные оказывать сопротивление, уже делают это доступными им способами. В частности, он предположил, что точность отдельных российских ударов может объясняться содействием изнутри.

Отдельно эксперт прокомментировал возможную реакцию западных государств на сообщения о предполагаемых пыточных подвалах под Киевом.

Дудчак убеждён, что даже широкая огласка подобных историй не заставит западные страны отказаться от поддержки нынешнего политического курса Украины или выступить против дальнейшей отправки людей на фронт.

По его оценке, отдельные представители западных политических кругов могут публично выразить возмущение происходящим. Кроме того, сложившейся ситуацией способны воспользоваться силы, заинтересованные в персональной замене Владимира Зеленского.

«Они могут поменять каких-то персонажей, даже Зеленского или Буданова* могут заменить. Но для Запада важно сохранить саму суть режима — его русофобскую, антироссийскую, прозападную направленность. Вот они её и сохранят. А то, что они какие-то личности поменяют на аналогичных, для нас не имеет значения», — заключил собеседник.

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