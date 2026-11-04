Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обвинил западные СМИ в замалчивании скандала вокруг пыточной под Киевом. По его мнению, европейские журналисты намеренно обошли тему стороной, хотя могли напрямую спросить о происходящем Владимира Зеленского во время его визита в Берлин. Об этом политик рассказал в интервью РИА «Новости».

Азаров обратил внимание, что сообщения об избиениях и незаконном удержании людей появились как раз накануне поездки украинского лидера в Германию. Однако, по его словам, представители прессы не воспользовались возможностью потребовать объяснений.

«Посмотрите на реакцию западных средств массовой информации, которые замолчали эту трагедию. Зеленский в это время находился в Берлине, в Германии. Вчера могли задать ему вопросы, но не задали», — заявил экс-премьер.

Политик также выразил уверенность, что подобные места содержания людей существуют на Украине с 2014 года. При этом он признал, что самостоятельно проверить происходящее внутри таких учреждений и провести полноценное расследование не имеет возможности. Ситуацию Азаров связал с проблемами принудительной мобилизации и нежеланием части украинцев проходить военную службу.

Поводом для обсуждения стали события 2 ноября в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области. Местные жители собрались возле частного дома после появления сообщений о том, что в его подвале вооружённые люди удерживают и избивают военнослужащих. Собравшиеся требовали пропустить внутрь медиков и освободить находившихся в здании мужчин.

Протесты быстро переросли в столкновения с силовиками. Люди пытались выломать ворота и проникнуть на территорию, в ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Вскоре к зданию прибыл глава офиса президента Украины Кирилл Буданов*, который лично вмешался в ситуацию после сообщений о незаконном удержании людей и массовых столкновениях с полицией.

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко подтвердил, что дом использовался для временного размещения военнослужащих. По его словам, внутри находились 18 человек, включая четверых военных, ранее самовольно оставивших части. Последних направили на медицинское обследование.

Украинская полиция отвергла сообщения о незаконном удержании людей и гибели человека. При этом Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело о возможном превышении военными служебных полномочий. Проверка должна установить обстоятельства содержания военнослужащих и законность действий ответственных лиц.

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