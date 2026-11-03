Женщину, которая одной из первых приехала на автомобиле скорой помощи к дому в Петропавловской Борщаговке под Киевом и сообщила о находившихся там людях, задержали. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов*.

По словам Буданова, женщина прибыла к дому на автомобиле скорой помощи и до инцидента уже несколько раз появлялась возле этого здания.

Глава Офиса президента Украины утверждает, что минимум за три дня до событий она якобы приезжала к дому и общалась с представителями новостных пабликов. Подтверждающих эти заявления материалов на момент публикации представлено не было.

Речь идёт о Валентине Молодой, которая 2 ноября находилась возле здания в Петропавловской Борщаговке и сообщала о людях, которым требовалась медицинская помощь.

Украинские журналисты позднее установили, что автомобиль, на котором она приехала, ранее принадлежал частной службе «Мед-престиж». Сама Молодая заявляла, что работает в сфере частной медицины и связана с клиникой пластической и реконструктивной хирургии. В открытых реестрах она действительно фигурирует среди руководителей и совладельцев нескольких медицинских компаний. Позднее данные женщины появились на украинском сайте «Миротворец». Там её обвинили в участии в пророссийских информационных операциях и препятствовании деятельности украинских силовых структур.

Ранее Life.ru сообщал о ситуации в Петропавловской Борщаговке, где после сообщений о незаконном удержании людей к зданию прибыли полиция, журналисты и родственники военнослужащих. Подробнее о произошедшем — в материале Life.ru.