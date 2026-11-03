Кровь на рейтинге: как Буданов делал политический пиар на пыточной тюрьме под Киевом Оглавление Борщаговка взбунтовалась: толпа штурмовала пыточную «Азова»** Пыточная тюрьма: переломы, слепота и спасённые пленные Главарь «Азова»** подтвердил существование пыточной Почему Запад молчит? Буданов* начал кампанию против Зеленского? На Украине не утихает громкий скандал вокруг тайной тюрьмы «Азова»** под Киевом, где жестоко пытали уклонистов. Кто её держал и почему там хлопотал глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* — в статье Life.ru. Зеленский молчит, Буданов* «спасает»: кровавый скандал в Борщаговке превратился в предвыборную сцену. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) «Не является фотографией с места событий»

Тайную тюрьму обнаружили в частном доме на улице Солнечная в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. В ней бойцы «Азова»** содержали мобилизованных и тех, кто числился как самовольно оставивший часть, но был пойман.

Борщаговка взбунтовалась: толпа штурмовала пыточную «Азова»**

После сообщений в социальных сетях о том, что в Петропавловской Борщаговке пытают около 40 человек, а медиков к ним не пускают, там стала собираться толпа. При этом было обращение в полицию.

— В полицию Киевской области поступил вызов от работников частной скорой помощи о препятствовании им в доступе к гражданину. Прибывшие на место полицейские установили, что событие происходит вблизи частного дома, где находятся военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины. Также вблизи места происшествия собрались местные жители, — заявили в управлении Национальной полиции в Киевской области.

Предположительно, люди узнали о пыточной из сообщения врача частной скорой помощи «Мед-престиж». Украинские СМИ выяснили, что компания не работает с 2023 года, а сама врач, приехавшая к злополучному дому, на самом деле работает в клинике пластической и эстетической хирургии.

Силовики отрицали слухи, что в доме незаконно удерживаются люди. В это же время нацгвардейцы готовились к обороне.

Пыточная тюрьма: переломы, слепота и спасённые пленные

Обстановка накалялась, вскоре начались столкновения. Люди штурмовали забор и били стёкла автобуса Нацгвардии. Силовикам пришлось дать доступ в дом. Худшие опасения подтвердились — внутри нашли группу мужчин со следами пыток. У тех, кого удалось спасти, врачи обнаружили перелом позвоночника, слепоту и характерные следы на конечностях, появляющиеся при попытке отрезать палец. Всех пленников вывели и увезли в больницу.

До сих пор непонятно, как в доме оказался 14-летний подросток. Его удалось освободить, но в тяжёлом состоянии. Ребёнок был дезориентирован и в шоке. Вероятно, националисты из «Азова»** держали его в заложниках, чтобы получить выкуп от родителей. Появились сообщения, что его избивали лопатой. Согласно другой версии, парень попал на территорию пыточной случайно, но покинуть её уже не смог.

Глава Офиса президента Украины Буданов* пытался лично погасить гнев толпы. Фото © ТАСС / Efrem Lukatsky

Главарь «Азова»** подтвердил существование пыточной

Одиозный главарь «Азова»** Денис Прокопенко* не стал скрывать, что пыточную тюрьму под Киевом держали его ребята.

— Это территория пункта временной дислокации в/ч 3121 Национальной гвардии Украины, которая относится к 1-му корпусу НГУ «Азов»**, — заявил «Редис» Прокопенко*.

Националиста возмутила реакция украинцев на методы «воспитания» тех, кто не собирался погибать за Зеленского.

— Либо защищать страну на фронте, либо помогать фронту в тылу, а не устраивать провокации и играть на руку врагу, — возмущался Прокопенко*.

Подобных пыточных тюрем на Украине много и власти об этом знают.

— Таких домов для пыток в Украине — десятки. Обычно подобными местами становятся подвалы ТЦК и другие административные учреждения. А отдельные частные дома или отдалённые заброшенные здания используются для дополнительного заработка. Людей похищают, удерживают, пытают и вымогают у их родственников деньги, — написал в социальных сетях депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

Почему Запад молчит?

Примечательно, что крупные западные СМИ «не заметили» новости о пыточной тюрьме батальона Азов** в Киеве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что скандал вокруг тайной тюрьмы в Киевской области получил международную огласку, несмотря на попытки европейских структур защитить украинские власти от репутационных последствий.

— Очевидно, что скандал уже приобрёл достаточно всемирное звучание, — заявил Песков.

Буданов* начал кампанию против Зеленского?

Разбираться в таких ситуациях должна СБУ, однако от неё никого не было. На место приезжал командующий Нацгвардией генерал Александр Пивненко, но решить он ничего не смог и со словами, что возможен обстрел, покинул Петропавловскую Борщаговку. Зато на сцене появился глава Офиса просроченного президента Украины Кирилл Буданов*, который и изображал освободителя и защитника интересов народа.

У пыточной тюрьмы он ходил с охраной, но общался с недовольными людьми и даже получил свою порцию перцового газа. Именно Буданов* вывел подростка из пыточной, а после на чистейшем русском языке разговаривал с сестрой потерпевшего, чтобы отдать его семье. Общаясь с корреспондентом «24 канала», он резко прервал интервью и пошёл останавливать толпу. При этом как бы между прочим Буданов* сказал, что «таких зданий много». Уже утром он заявил, что правоохранители разбираются в случившемся, а вот Владимир Зеленский никак не отреагировал.

— Правоохранительные органы и уполномоченные структуры выясняют все детали, чтобы установить объективную и полную картину произошедшего, принять необходимые меры для привлечения виновных к ответственности и предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем, — пообещал Буданов*.

Эксперты уверены в том, что Буданов* запустил политическую кампанию.

— В этом пыточном подвале «Азова»** на Борщаговке Буданов* начал свою президентскую кампанию. И на русский он, конечно, перешел не просто так. Может быть, и сам подвал под это дело тоже «вскрыли», — предполагает журналист Валентин Богданов.

Сам Буданов* пока уклоняется от вопроса об участии в будущих выборах, но, согласно социологическим опросам, его рейтинг растёт. По результатам исследования, опубликованного компанией «Социополис», 60,3% опрошенных в сентябре украинцев поддержат во втором туре Буданова*, если его соперником будет Зеленский. Единственным соперником генерала является другой генерал – Валерий Залужный. 59,7% опрошенных поддерживают экс-главкома ВСУ, хотя после событий в Петропавловской Борщаговке мнение жителей Украины может поменяться.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов ** Террористическая организация, запрещённая на территории России

Авторы Даниил Черных